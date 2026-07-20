Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле в третий раз пройдет фестиваль «Вино — сыр, хлеб — мед», сообщает пресс-служба администрации города. Место проведения — Сквер Семьи. Даты: 31 июля с 17:00 до 23:00, а также 1, 2 и 5 августа с 12:00 до 23:00. Количество участников выросло в несколько раз — винодельни, сыровары, пекари, пасечники и фермеры представят свою продукцию. Среди них производители из Краснодарского края, Севастополя, Самары, Воронежа и других регионов.

Гостей ждут вечерние концерты, тематический паб-квиз, гастрономические открытия в торговых рядах и на фудкорте. В этом сезоне появились квесты и розыгрыши призов. Организаторы обещают атмосферу теплых закатов и новых вкусов. Каждый день фестиваля наполнен активностями и открытиями.

Посетители смогут продегустировать вина, сыры, хлеб и мед от лучших производителей. Для орловцев это возможность попробовать продукцию из разных уголков России. Фестиваль станет центром притяжения для гурманов и ценителей качественных продуктов.

Приходите гулять, пробовать новое и наслаждаться летом. Фестиваль обещает стать ярким событием августа. Вход свободный.