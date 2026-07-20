Специалисты Соцфонда проверили документы 6,2 тысячи будущих пенсионеров в Орловской области

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Специалисты Отделения Социального фонда России по Орловской области провели заблаговременную проверку документов у 6,2 тысячи граждан, готовящихся к выходу на пенсию. Работа осуществляется для правильного оформления документов и сокращения сроков назначения выплат. В фонде рекомендуют обращаться за проверкой минимум за два года до достижения пенсионного возраста. Многие будущие пенсионеры приходят за помощью только при подаче заявления, но важно учитывать детали заранее. Об этом сообщает Отделение СФР по Орловской области.

Управляющая Отделением Анна Елисеева отметила, что специалисты оценят пенсионные права каждого гражданина и помогут собрать недостающие документы, которые могут повлиять на право и размер будущей пенсии. Обращения принимаются через работодателей или в клиентских службах. Это позволяет управлять процессом более эффективно. В 2026 году на страховую пенсию по старости могут претендовать мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года при наличии 15 лет стажа и коэффициента не менее 30.

Граждане, имеющие право на досрочную пенсию, должны заблаговременно сообщить о своих обстоятельствах. Для проверки нужны паспорт, трудовая книжка, документы об образовании, свидетельства о браке и рождении детей. Заблаговременная работа не является заявлением на пенсию — это только подготовительный этап.

Заявление на назначение пенсии орловцы могут подать за месяц до наступления пенсионного возраста через работодателя, клиентскую службу ОСФР или портал госуслуг. Своевременная подготовка документов поможет избежать задержек и получить выплаты в полном объеме. Специалисты Соцфонда готовы проконсультировать всех желающих.