На Орловщине в 2026 году провели 25 крупных спортивных турниров

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области в 2026 году организовали и провели 25 спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, сообщили на аппаратном совещании в администрации региона. Замгубернатора Александр Бирюков отметил, что область обладает опытом и инфраструктурой для проведения таких состязаний. Регион не раз демонстрировал способность обеспечить достойный прием спортсменов и безопасность участников и зрителей.

Руководитель департамента спорта Елена Казачкова доложила, что в турнирах приняли участие 8 тысяч человек. Среди крупнейших — первенство России по фехтованию (700 спортсменов), чемпионат и первенство по армрестлингу (1300 борцов из 50 регионов), финал Кубка России по пляжному волейболу (128 спортсменов из России, Казахстана и Беларуси), чемпионат по сумо (780 участников) и всестилевому каратэ (727 человек из 55 регионов).

Во втором полугодии запланированы финал чемпионата России по мотокроссу, благотворительный забег «ПоБерегу» и «Кросс нации». Казачкова подчеркнула, что проведение соревнований развивает гостиничный бизнес, сферу питания и услуг. Три крупнейшие гостиницы Орла приняли более 3 тысяч спортсменов. Корпорация «ГРИНН» в 2025 году провела 136 соревнований с 31,7 тысячи участников.

Спортивные мероприятия стимулируют спрос в смежных сферах — транспорте, торговле, ресторанном бизнесе. С 2019 года в регионе построили футбольный манеж, спорткомплекс «Победа», ФОКОТ, модернизировали поля, создали «умные» площадки и площадки ГТО. Орловская область продолжает укреплять статус спортивного центра.