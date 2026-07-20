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НовостиПроисшествия20 июля 2026 9:32

В ТЦ на Наугорском шоссе в Орле эвакуировали 250 человек из-за пожара

В Орле пожарные ликвидировали возгорание холодильника в торговом центре
Елена Зябкина
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле в одном из крупных торговых центров на Наугорском шоссе сработала пожарная сигнализация, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 10:44. Персонал оперативно организовал эвакуацию – из здания вывели около 250 человек. Пожарные прибыли на место и приступили к поиску очага.

Возгорание ликвидировали в течение нескольких минут. Горел холодильник в одном из павильонов, площадь пожара составила один квадратный метр. На месте работали восемь сотрудников МЧС на трех единицах спецтехники.

При пожаре никто не пострадал. Причины возгорания предстоит определить экспертам.