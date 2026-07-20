Инфляция в Орловской области снизилась до 5,6%

Фото: Отделение Банка России по Орловской области

Председатель облсовета Леонид Музалевский и управляющий орловским отделением Банка России Роман Никольский обсудили инфляцию и меры по ее сдерживанию. Годовая инфляция в регионе снизилась с 10 до 5,6 процента. Как пояснил Никольский, высокая ключевая ставка помогает ограничивать спрос и замедлять рост цен. Люди больше сберегают и реже берут крупные кредиты. Это временная мера, необходимая для макроэкономической стабилизации. Об этом собщает Отделение Банка России по Орловской области.

Музалевский отметил, что региональный парламент защищает реальный сектор экономики в условиях санкций. Депутаты продлили налоговые каникулы для начинающих предпринимателей до конца 2026 года, вдвое снизили порог входа в инвестпроекты для получения льгот — с 100 до 50 миллионов рублей. Это помогает снять фискальное бремя с социально значимых отраслей.

Отдельно обсудили борьбу с кибермошенничеством. Количество таких преступлений в регионе снизилось на 31,5 процента, сумма ущерба — на 17. Почти 89 тысяч жителей установили самозапрет на кредиты. По инициативе Музалевского на телеканале запустили проект «Вне зоны доступа», где разбирают схемы обмана. Задача — выработать у орловцев правило: не обсуждать деньги и карты с незнакомцами.

Еще одна тема — финансовая доступность на селе. В деревне Истомино открылся первый сельский кабинет государственных и финансовых услуг. Владельцы магазинов могут стать банковскими агентами — принимать наличные и выдавать деньги. Стоимость патента — 120 рублей в год. Это позволяет создать точки финансового обслуживания в каждой деревне, где есть магазин. Депутаты продолжат работу над повышением финансовой грамотности и доступности услуг для орловцев.