В Ливнах и Орловском округе спасатели нашли тела двух утонувших мужчин

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области за сутки спасатели обнаружили тела двух утонувших мужчин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. Утром 18 июля на улице Заречной в Ливнах в необорудованном для купания месте нашли 61-летнего рыбака. Тело извлекли из воды в пяти метрах от берега. Обстоятельства гибели выясняют правоохранители.

В тот же день начались поиски 29-летнего мужчины в деревне Ивановское Орловского округа. Из-за сильного течения водолазы обследовали большую площадь акватории. Ночью поиски прервали, а утром 19 июля в 10:30 тело нашли в 80 метрах ниже по течению, в пяти метрах от берега. Место также не было оборудовано для купания. На месте работал психолог МЧС.

Обстоятельства обоих происшествий устанавливаются. Спасатели напоминают орловцам: купаться и рыбачить можно только в разрешенных местах. В необорудованных водоемах высок риск трагедий. Тела переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.