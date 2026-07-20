Выпускники Орловской области могут выбрать целевое обучение по 200 направлениям

Фото: пресс-служба Кадрового центра Орловской области

В Орловской области для выпускников доступны более 200 направлений целевого обучения, сообщает пресс-служба Кадрового центра. Это позволяет молодым людям освоить профессию и получить гарантированную работу после выпуска. Предложения собраны на портале «Работа России» в разделе региона. Среди сфер — здравоохранение, сельское хозяйство, промышленность, педагогика, культура и правоохранительная деятельность. Перечень ежегодно расширяют с учетом запросов работодателей.

Целевое обучение доступно не только в вузах, но и в учреждениях среднего профессионального образования. Это дает возможность быстрее выйти на рынок труда, получить практические навыки и начать зарабатывать. Работодатели помогают студентам с практикой, наставничеством и дополнительно поддерживают во время учебы. Количество мест по целевому набору ограничено.

Ознакомиться с предложениями и подобрать направление можно на портале «Работа России» в специализированном разделе. Там доступны условия договоров, требования к абитуриентам и контакты заказчиков. Для консультаций можно обратиться в Кадровый центр «Работа России» или позвонить по телефону контакт-центра 8-800-300-72-73.

Орловские выпускники могут получить востребованную профессию и трудоустроиться сразу после окончания учебы. Целевое обучение — это возможность совместить теорию с практикой и начать карьеру без задержек. Подробности и актуальные вакансии доступны на портале. Специалисты помогут с выбором направления и оформлением документов.