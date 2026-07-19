В Орловской области ремонтируют дорогу к Моховской школе и больнице

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

В Орловской области продолжается ремонт автодороги межмуниципального значения «Орел – Ефремов» – Моховое, сообщили в департаменте дорожного хозяйства. Участок протяженностью 3,6 километра включили в нацпроект «Инфраструктура для жизни» после того, как специалисты зафиксировали ямы, трещины и пучины. Дорога имеет важное социальное значение: она ведет к Моховской школе, участковой больнице, двум ФАПам, дому культуры и музею-усадьбе Шатиловых.

Сейчас дорожники уже разобрали старое покрытие, уложили нижний щебеночный слой основания, отремонтировали две водопропускные трубы и подготовили выравнивающий слой. Осталось уложить верхний слой асфальтобетонной смеси и восстановить обочины щебнем. Для безопасности установят новые дорожные знаки, сигнальные столбики и нанесут долговечную разметку термопластиком.

Обновление трассы сделает путь жителей к социально значимым объектам комфортным и безопасным круглый год. Ремонт позволит улучшить транспортную доступность для орловцев, особенно для тех, кто живет в отдаленных населенных пунктах.