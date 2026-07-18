В Орле мужчина попал в реанимацию после падения БПЛА

Фото: Елена Зябкина

В Орле 17 июля в результате падения беспилотного летательного аппарата пострадал мужчина, сообщил губернатор Андрей Клычков. Пострадавшего экстренно доставили в Орловскую областную клиническую больницу. Сейчас он находится в отделении реанимации. Врачи характеризуют его состояние как крайне тяжелое и ведут борьбу за его жизнь.

Всего за минувшие сутки средства ПВО уничтожили над регионом 16 вражеских беспилотников. При падении обломков легкие повреждения получили два частных дома. На местах работают оперативные службы.

Состояние пострадавшего остается тяжелым. Медики оказывают ему всю необходимую помощь и делают все возможное. Ситуация находится на контроле властей. Губернатор лично следит за ходом лечения.

В регионе усилены меры безопасности. Жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Оперативные службы продолжают работу.