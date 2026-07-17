Врач из Орловской области получила два года колонии за мошенничество на 4,3 млн рублей

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В Орловской области суд вынес приговор главному врачу одного из медицинских центров. Ее признали виновной в 37 преступлениях, включая мошенничество, коммерческий подкуп и дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

С 2021 по 2024 годы она действовала в составе организованной группы. Суд установил, что фигурантка передала взятку в 142 тысячи рублей заместителю начальника управления эксплуатации вуза за содействие в заключении договоров на платные медуслуги.

С октября 2023 по январь 2024 года, зная об отсутствии в центре врачей-специалистов, она вносила ложные данные от их имени в меддокументы сотрудников 37 учреждений. Это позволило завладеть более чем 4,3 миллиона рублей. Также она получила коммерческий подкуп в 13 тысяч рублей от медсестры школы за проставление отметок о прохождении медосмотра без фактического посещения.

Дело возбуждено по материалам УФСБ и УМВД России по Орловской области. Приговором суда главврачу назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 1,2 миллиона рублей. Приговор вступил в законную силу.