В Орловской области 20 и 21 июля проведут профилактику телеоборудования

Фото: Ольга Юшкова

В Орловской области 20 и 21 июля запланирована плановая профилактика телевизионного оборудования, сообщает филиал РТРС «Орловский ОРТПЦ». Технические работы необходимы для бесперебойной трансляции. В этот период возможны кратковременные перерывы в вещании 20 цифровых телеканалов, аналоговых каналов и FM-радиостанций. Профилактику проводят в часы, когда большинство телезрителей спит или работает.

Ознакомиться с точным графиком отключений можно на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов». Регулярные работы продлевают срок службы оборудования и предотвращают сбои. Специалисты проверят системы электроснабжения, измерят параметры передатчиков и антенно-фидерных устройств, проведут прочистку оборудования.

Все остановки трансляции заранее согласованы с телеканалами и проводятся в моменты, когда в эфире нет важных сообщений. Орловцам рекомендуют заранее уточнить график отключений на официальном сайте, чтобы спланировать просмотр программ. Телевещание возобновится сразу после завершения профилактических работ.