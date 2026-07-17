В Орловской области за полгода ввели почти 120 тысяч квадратов жилья

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Орловской области за первое полугодие 2026 года введено 119,9 тысячи квадратных метров жилья, сообщили в департаменте дорожного хозяйства и строительства. Основной объем приходится на индивидуальное строительство – почти 99 тысяч квадратных метров, или 82% от общего ввода. Минстрой России установил для региона плановый показатель на 2026 год в 330 тысяч квадратных метров.

Лидерами по вводу остаются частные домовладения. Орловцы активно строят собственные дома, что подтверждает высокий спрос на загородную недвижимость и земельные участки. Многоквартирное жилье занимает оставшиеся 18% от общего объема.

Мониторинг показателей и динамики строительства будет продолжен. Власти региона держат на контроле достижение установленных планов. Застройщики и индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на поддержку в рамках действующих программ. К концу года ожидается выполнение плановых показателей.