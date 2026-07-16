В Орловской области проверили чиновников на коррупцию по декларациям за 2025 год

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В администрации Орловской области прошло заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Провел его губернатор Андрей Клычков. Главной темой стали мероприятия органов местного самоуправления по предоставлению сведений в рамках декларационной кампании за 2025 год. Также обсудили реализацию антикоррупционных мер в департаменте соцзащиты. В 2026 году там провели восемь проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений и семь проверок в сфере госзакупок.

Члены комиссии заслушали информацию о работе следственного управления СК России по Орловской области по противодействию коррупции. Кроме того, рассмотрели вопрос о борьбе с коррупцией в образовательной среде высших учебных заведений региона. Особое внимание уделили профилактике и выявлению нарушений в вузах.

Работа по противодействию коррупции в регионе продолжается. Власти держат на контроле выполнение антикоррупционных мероприятий на всех уровнях. Проверки и декларационные кампании помогают выявлять и предотвращать нарушения. Орловцы могут сообщать о фактах коррупции по установленным каналам связи.