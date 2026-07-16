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НовостиПроисшествия16 июля 2026 13:42

В Орловской области мужчину обвиняют в смерти знакомой

Амчанин нанес женщине удары по голове
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Во Мценске местному жителю предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

По версии следствия, 14 июля 2026 года мужчина и его знакомая находились в квартире на улице Машиностроителей. Ночью во время застолья с алкоголем между знакомыми вспыхнула ссора. Мужчина несколько раз ударил женщину по голове. От полученных травм она умерла.

Амчанин задержан следователем. Он полностью признал свою вину. В суд направлено ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.