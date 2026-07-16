В Орловской области собственников шести участков обязали очистить земли от борщевика

Фото: Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

С 1 марта по 13 июля 2026 года в Орловской области в рамках земельного надзора выявлен 21 участок сельхозназначения с очагами инвазивных растений – борщевика Сосновского, золотарника канадского и люпина обыкновенного. Общая площадь зарослей превысила 275 гектаров. В адрес правообладателей направили 22 предостережения и шесть предписаний об устранении нарушений. Предписания получили ООО «Залегощь-Агро», ООО «Русь», ООО «Знаменский селекционно-гибридный центр» и три физических лица. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Нарушения выявили в ходе выездных обследований с апреля по июнь. Шесть участков в Дмитровском, Залегощенском, Кромском, Орловском, Покровском и Урицком районах заросли сорняками на общей площади 138 гектаров. Собственникам объявили предостережения. Однако позже выяснилось, что правообладатели проигнорировали их и не приняли мер по расчистке территорий.

В связи с этим всем шести субъектам выдали официальные предписания об устранении нарушений. Исполнение документов находится на контроле ведомства. С 1 марта 2026 года обязанность проводить мероприятия по защите земель от инвазивных растений закреплена законодательно.

Россельхознадзор призывает собственников своевременно принимать меры по вовлечению угодий в оборот. Заросли опасных растений снижают плодородие почв и мешают использованию земель по назначению. Нарушителям грозят административные штрафы. Ведомство продолжает мониторинг ситуации.