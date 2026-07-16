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НовостиПроисшествия16 июля 2026 11:21

В Орловской области водитель иномарки попал в больницу после ДТП

ДТП случилось на улице Кочергина города Мценска
Елена Зябкина
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 15 июля 26-летний водитель «ВАЗ 2115» ехал по улице Кочергина со стороны улицы Ленина в сторону улицы Колхозная города Мценска. Около полседьмого вечера при повороте налево он не уступил дорогу «Рено Дастер» под управлением 28-летнего водителя, который потерял управление автомобилем и наехал на «Шевроле Авео», а после и на «Киа Спектра».

В аварии пострадал водитель «Рено Дастер». Мужчину госпитализировали в медучреждение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий. В двух ДТП пострадали два человека.