Добровольцы отряда «БАРС-Орел» приступили к боевым задачам

Фото: соцсети Андрея Клычкова

В Орловской области три группы добровольцев отряда «БАРС-Орел» успешно прошли обучение на полигоне и уже выполняют боевые задачи, сообщил губернатор Андрей Клычков. Бойцы обеспечивают защиту объектов инфраструктуры региона от атак. В ближайшее время начнет подготовку четвертая группа добровольцев. Каждый боец перед выполнением задач проходит двухнедельный курс по тактической, специальной, разведывательной и военно-медицинской подготовке.

В составе отряда – главы районов, руководители и сотрудники департаментов, работники предприятий, выпускники программы «Герои земли Орловской». По словам губернатора, каждый из них нацелен на конкретный результат: уничтожение вражеских беспилотников, защиту важных объектов и людей. У большинства бойцов есть семьи и дети, которым они хотят обеспечить спокойную жизнь.

Набор в отряд продолжается. Губернатор призвал земляков вступать в «БАРС» и вносить вклад в защиту региона. Для записи доступны телефоны: 8-960-649-59-05, 8-960-649-59-06.

Подготовка добровольцев организована на высоком уровне. Отряд пополняется новыми бойцами. Каждый желающий может присоединиться к защите Орловской области. Информация о наборе и обучении доступна по указанным телефонам. Жители региона активно откликаются на призыв.