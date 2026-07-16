В Орловской области в пожаре погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в жилом деревянном доме в деревне Яковлево Свердловского района произошло 15 июля около полодиннадцатого утра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Пожар, к моменту прибытия сотрудников чрезвычайного ведомства на место происшествия, был потушен. Огонь уничтожил матрас и напольное деревянное покрытие в доме. Пожарные при обследовании здания обнаружили тело 58-летнего мужчины. Причину возгорания предстоит выяснить экспертам.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области бвли ликвидировано семь возгораний.