Орловские кинологи помогли сборной УФСИН стать лучшей в России

Фото: УФСИН России по Орловской области

В Щелковском колледже Московской области прошли Всероссийские соревнования кинологических расчетов. Участие приняли 57 специалистов из разных ведомств: ФСО России, МЧС России, РЖД и международного аэропорта «Внуково». Соревнования длились неделю. Участники состязались в розыскном профиле и поиске взрывчатых веществ. Сборная ФСИН России заняла первое место в общекомандном зачете. Об этом сообщает УФСИН России по Орловской области.

В составе сборной выступали пять кинологов уголовно-исполнительной системы. Двое из них – орловцы: Павел Свиридов с собакой Принц Тор и Павел Другов с собакой Санта. Они завоевали три первых, одно второе и одно третье места в различных упражнениях. Их высокий профессионализм помог команде добиться победы.

Награды вручал начальник управления кадров ФСИН России генерал-майор Алексей Емельянов. Он поздравил кинологов и вручил им кубки, медали и дипломы. Успех орловских специалистов подтверждает высокий уровень подготовки кинологической службы в регионе. Гордимся нашими земляками.