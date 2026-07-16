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НовостиОбщество16 июля 2026 7:24

В Орле обновили цветники у двух воинских мемориалов

У Наугорского шоссе и Троицкого кладбища высадили четыре тысячи растений
Елена Зябкина
Фото: администрация Орла

Фото: администрация Орла

В Орле продолжают обновлять городские клумбы, сообщает администрация города. Сотрудники «Спецавтобазы» высадили две тысячи петуний у мемориала воинам-интернационалистам на Наугорском шоссе и две тысячи бархатцев на территории Троицкого кладбища. Работы ведутся во всех районах областного центра.

Ежедневно специалисты ухаживают за цветниками: поливают, пропалывают и удаляют отцветшие растения. Это помогает сохранять ухоженный вид парков и скверов. Особое внимание уделяют мемориальным местам, где цветы создают атмосферу памяти и уважения.

Озеленение продолжится до конца лета. Орловцы смогут любоваться яркими клумбами у памятных мест. Городские службы следят за состоянием насаждений.