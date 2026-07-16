В Орле на 14 участках обновили более километра трубопроводов

Фото АО «РИР Энерго» — «Орловская генерация»

В Орле завершены работы на 14 участках трубопроводов, сообщает филиал «РИР Энерго» — «Орловская генерация». Обновления провели на улицах Новосильской, Максима Горького, Космонавтов, Привокзальной, Советской, Бурова, Кукушкина, Маринченко, Раздольной, 2-й Курской, Наугорском и Московском шоссе, в сквере Гуртьева и переулке Артельном. На пересечении Бурова и Космонавтов завершается замена изношенного участка тепломагистрали. Специалисты уже приступили к монтажу железобетонного канала.

Параллельно восстанавливают благоустройство. Заасфальтировано 574 квадратных метра дорожного покрытия. За два месяца ремонтной кампании энергетики проверили на прочность 321 километр тепловых сетей. Работы продолжаются активными темпами.

В ближайшие три месяца запланирован новый этап ремонта. Орловцы могут рассчитывать на надежную работу теплосетей в предстоящий отопительный сезон. Энергетики держат ситуацию на контроле. Ремонтная кампания идет по графику.