В Орловской области завершили первый этап ухода за противопожарными полосами

Фото: Управление лесами Орловской области

В Орловской области завершен первый уход за минерализованными полосами противопожарного назначения, сообщает Управление лесами региона. Общая протяженность обновленных полос составила 855 километров. Всего в течение пожароопасного сезона предусмотрен троекратный уход за минполосами, общий объем работ – 2500 километров. Завершить все этапы планируют к концу октября.

Минерализованные полосы создают для защиты лесов от низовых пожаров. Они преграждают путь огню и не дают пламени распространяться на большие территории. Работы проводят по техническим заданиям и утвержденным графикам. Однако корректировки возможны из-за погоды: затяжные дожди мешают технике выходить на вспашку.

Следующие этапы ухода за минполосами проведут в августе и сентябре. Лесники продолжают следить за состоянием защитных барьеров. Орловские леса остаются под контролем, чтобы минимизировать риски возгораний в жаркий сезон. Полное завершение всех работ запланировано на октябрь.