В Орловской области руководителя предприятия будут судить за гибель 6,7 тысячи рыб в Оке

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Мценском районе Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя группы эксплуатации сахарного предприятия. Его обвиняют в загрязнении вод, повлекшем массовую гибель рыбы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Как утверждает следствие, с августа по сентябрь 2024 года ответственный за эксплуатацию очистных сооружений не проконтролировал качество сточных вод, сбрасываемых с полей фильтрации.

Из-за отсутствия контроля предприятие допустило сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в реку Ока. В результате погибло более 6,7 тысячи экземпляров рыбы. Ущерб водным биологическим ресурсам оценен в 43 миллиона рублей. Мужчина свою вину не признал.

В ходе следствия на его имущество наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.