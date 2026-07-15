В Орле впервые пройдет женский фестиваль «Кикимора Фест» с ярмаркой и мастер-классами

В Орле в эти выходные впервые пройдет мини-фестиваль «Кикимора Фест». Гостей ждет ярмарка мастеров с натуральной косметикой, свечами, травяными чаями, деревянным декором и украшениями из камней. Также будут фермерские сыры и домашние сладости. Организаторы обещают атмосферу гоголевских сказок и летнего волшебства.

Для желающих проведут мастер-классы: работа на гончарном круге, плетение украшений из узелков, создание лоскутной обережной куклы. Также запланированы бесплатные практики — уход за кожей от основателя локального бренда и сеанс свободного танца от йога-терапевта.

Идея фестиваля принадлежит орловскому мастеру-кожевеннику Марии Терлецкой, которая вдохновилась старинными сказаниями. Организатор ярмарки Дарья Зотова пояснила, что решила добавить в календарь еще один женский праздник, так как орловчанки истосковались по летним радостям. Для мужчин это повод порадовать близких подарками и провести время вместе.

Фестиваль пройдет 18 и 19 июля по адресу: улица Ленина, 6. Время работы — с 11:00 до 20:00. Вход свободный. Приглашаются все желающие.