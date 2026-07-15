Более 120 орловцев с нарушениями слуха и зрения получили помощь переводчиков

Фото: Отделение СФР по Орловской области

С начала 2026 года Отделение Социального фонда России по Орловской области оплатило 2831 час сурдо- и тифлосурдоперевода. Общая сумма финансирования превысила 2 миллиона рублей. Помощь профессиональных переводчиков получил 121 житель региона с нарушениями слуха и зрения. Оформить услугу можно через портал госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР или в МФЦ. Заявление рассматривают в течение пяти рабочих дней, после чего выдают направление в уполномоченную организацию. Об этом сообщает Отделение СФР по Орловской области.

Услуги в регионе предоставляет Орловское региональное отделение Всероссийского общества глухих. Также инвалиды могут оплатить перевод с использованием электронного сертификата. Управляющая Отделением СФР Анна Елисеева отметила, что фонд продолжает работу по созданию доступной среды и обеспечению равных возможностей для всех граждан.

В 2025 году специалисты клиентской службы Орла освоили основы русского жестового языка. Это помогает быстрее решать вопросы пенсионного и социального обеспечения людей с нарушениями слуха и зрения. Орловцы с инвалидностью могут рассчитывать на своевременную поддержку. Соцфонд продолжает развивать услуги для людей с ограниченными возможностями здоровья.