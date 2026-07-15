В Орловской области наградили ветеранов СВО за успехи в спорте

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества»

В спортивном комплексе «Победа» прошла торжественная церемония награждения ветеранов специальной военной операции. Восемь участников СВО получили благодарности от регионального департамента физкультуры и спорта за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Орловской области. Все они на протяжении нескольких лет представляли регион на состязаниях различного уровня, включая межрегиональные и федеральные турниры «Кубок Защитников Отечества». В церемонии участвовали руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Анисимова и глава департамента спорта Елена Казачкова. Об этом сообщает орловский филиал фонда «Защитники Отечества».

Ольга Анисимова отметила, что ветераны, несмотря на боевой путь и полученные травмы, нашли новые цели в жизни. Их стойкость и сила духа служат примером для многих. Участие в спортивных мероприятиях помогает реабилитации, поддержанию формы и обретению уверенности.

Орловские спортсмены достойно выступают на соревнованиях: один из ветеранов занял первое место в настольном теннисе и стрельбе, другой вошел в первую двадцатку по длинным нардам, а Михаил завоевал бронзу в пулевой стрельбе на состязаниях в Калуге.

Сразу после церемонии для ветеранов провели мастер-класс под руководством мастера спорта СССР Сергея Молчанова и тренера ВК «Орел» Максима Фокина. Спортсмены детально разобрали технику игры в волейбол сидя и обсудили тактические приемы. Тренировка прошла в формате диалога – тренеры ответили на вопросы участников и показали интересующие их моменты. Достигнута договоренность о дальнейших совместных занятиях.