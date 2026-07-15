В Орловской области пожарные потушили два автомобиля

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области 14 июля загорелись два автомобиля. Между происшествиями, по сообщениям ГУ МЧС России по Орловской области, прошло всего несколько минут – оба автомобиля загорелись незадолго до семи вечера.

Так, первое возгорание случилось в Покровском районе на 65 километре трассы Р-119 «Орел-Тамбов». У ехавшей по дороге «Газели» загорелся моторный отсек. Пожарные ликвидировали возгорание. Обошлось без пострадавших.

Еще один автомобиль – легковой «ВАЗ 2109» загорелся в первом Микрорайоне в городе Мценске. Машина была полностью охвачена огнем, когда к месту ЧП подоспели пожарные. Автомобиль в итоге сгорел. При пожаре никто не пострадал. Причину пожара предстоит выяснить экспертам.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было ликвидировано 15 возгораний.