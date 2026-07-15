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НовостиПолитика15 июля 2026 6:27

Орловцы отправили две тонны гуманитарной помощи участникам СВО

В зону спецоперации из Орловской области доставили продукты, сети и письма
Елена Зябкина
Фото: Орловский госуниверситет имени Тургенева

Фото: Орловский госуниверситет имени Тургенева

Группа волонтеров Орловского государственного университета имени Тургенева под руководством исполняющего обязанности ректора Павла Меркулова доставила в Луганскую Народную Республику около двух тонн гуманитарного груза для одного из подразделений Вооруженных сил РФ. В партию помощи вошли 400 кг мясных консервов, 600 кг сахара, чай, варенье, сало и 300 кг печенья. Также военнослужащим передали маскировочные сети, окопные свечи и письма со словами поддержки. Сети и свечи изготовили студенты и курсанты Военного учебного центра университета.

Гуманитарные грузы в зону СВО отправляют на регулярной основе. Волонтеры поддерживают обратную связь от военнослужащих, чтобы знать, в чем они нуждаются в первую очередь. Доставка помощи организована силами университета и его волонтеров.

Груз передан адресатам. Волонтеры продолжают сбор и отправку необходимых вещей и продуктов для военнослужащих. Очередная партия гуманитарной помощи уже готовится к отправке.