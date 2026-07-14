В Орле 2 августа пройдет фестиваль русской культуры «Русское утро»

Фото: администрация Орла

В Орле 2 августа в городском парке с 11:00 до 22:00 пройдет фестиваль русской культуры «Русское утро». Гостей ждет насыщенная программа: выставка изделий местных мастеров, творческие мастер-классы, показ коллекции этно-моды и богатырские забавы от «Знаменской заставы». Торжественное открытие фестиваля станет ярким началом праздника. Об этом сообщает администрация Орла.

Завершится вечер большим гала-концертом с живым звуком. На сцене выступят группа «Арника» из Воронежа, Владимир Вараксин, Филипп Вейс, Максим Захаров и группа «Настоящие». Музыкальная программа обещает стать одним из главных событий фестиваля.

«Русское утро» уже стало доброй традицией, объединяющей разные поколения. Это возможность познакомиться с народной культурой, поддержать орловских мастеров, провести время с близкими и насладиться живой музыкой. Вход свободный.