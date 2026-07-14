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НовостиЭкономика14 июля 2026 11:43

В Орловской области с начала года произвели 178 тонн рыбы

На Орловщине выращивают карпа, форель, осетра и судака
Елена Зябкина
Фото: департамент сельского хозяйства Орловской области

Фото: департамент сельского хозяйства Орловской области

В Орловской области за первое полугодие 2026 года произвели 178 тонн товарной рыбы, сообщает департамент сельского хозяйства. Основной объем составил карп – 97 тонн. Также выращено 34 тонны форели, 14 тонн белого амура, 13 тонн толстолобика, 12 тонн рыбы карповой, 7 тонн судака и 1 тонна осетра.

Производством аквакультуры в регионе занимаются 30 рыбоводных хозяйств. Для поддержки фермеров и предпринимателей в этой сфере предусмотрены гранты «Агростартап» и гранты на развитие семейной фермы.

Меры господдержки помогают развивать рыбоводство в Орловской области. Орловцы могут рассчитывать на свежую местную рыбу. Власти планируют и дальше поддерживать аквакультуру.