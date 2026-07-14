В Орловской области зарегистрировали четыре случая отравления грибами в 2026 году Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В Орловской области в 2026 году зарегистрировано четыре случая отравления грибами, собранными в регионе, сообщает Управление Роспотребнадзора. Причины – неумение распознавать съедобные и ядовитые грибы, а также неправильное приготовление. Специалисты напоминают: грибы – трудно перевариваемый продукт, их не рекомендуют есть беременным, кормящим женщинам и детям до 8 лет независимо от способа приготовления.

Острые отравления грибами протекают тяжелее других пищевых интоксикаций. Первые признаки: тошнота, непрекращающаяся рвота, обильное слюноотделение, сильная потливость, слабость, одышка, головокружение, боли в животе, жидкий стул. При поражении нервной системы могут возникнуть судороги, нарушения зрения, возбуждение, бред и галлюцинации.

Отравиться можно и съедобными грибами. В старых плодовых телах накапливаются продукты разложения белков. Кроме того, грибы, выросшие у промышленных предприятий, химических комбинатов и автомобильных трасс, впитывают тяжелые металлы – ртуть, свинец, кадмий. Даже съедобные виды становятся опасными для здоровья.

Специалисты советуют собирать только молодые грибы в экологически чистых местах, тщательно их обрабатывать и соблюдать правила приготовления. При первых признаках отравления необходимо немедленно обратиться к врачу.