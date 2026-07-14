Водитель скорой погиб в ДТП в Орловской области

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Трагедия произошла 13 июля на перекрестке улиц Свердлова и Максима Горького города Ливны. Как сообщает орловская Госавтоинспекция, ДТП случилось примерно в 16:50, столкнулись легковушка «Пежо 508» под управлением 53-летнего водителя и «ГАЗель» под управлением 66-летнего водителя. Отмечается, что водитель иномарки ехал по улице Максима Горького в сторону улицы Пушкина на зеленый свет светофора. Каркта скорой помощи же ехала по улице Свердлова в сторону улицы Ленина на красный, при этом у «ГАЗели» были включены специальные световые и звуковые сигналы.

В ДТП погиб водитель скорой помощи, травмы получили 57-летняя и 58-летняя пассажирки «ГАЗели». Кроме того, пострадали водитель «Пежо» и его пассажиры– 23-летняя, 52-летняя и 54-летняя женщины. Все пострадавшие были госпитализированы в Ливенскую районную больницу.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий. В трех ДТП пострадали девять человек, один из пострадавших погиб.