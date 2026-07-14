Социальному фонду в Орловской области исполнилось четыре года

Социальному фонду России исполняется четыре года. Отделение СФР по Орловской области за это время провело масштабную работу по оказанию государственных услуг жителям региона. Консультации получили более 17 тысяч человек в письменном виде, еще 39,9 тысячи – в соцсетях. С декабря 2024 года работает единый контактный центр, где обработано уже более 94 тысяч звонков.
Как сообщили в Отделении СФР по Орловской области, с 2023 года фонд осуществляет специальную социальную выплату для медиков – сейчас ее получают 4,7 тысячи работников здравоохранения. Поддержка семей с детьми также стала важным направлением: единое пособие оформили на 191 тысячу детей и 5,5 тысячи беременных женщин. Родители более 6 тысяч детей получают ежемесячную выплату из материнского капитала на ребенка до 3 лет.
Особое внимание – участникам СВО. С 2025 года центры реабилитации Соцфонда принимают демобилизованных бойцов на санаторно-курортное лечение. С 2026 года инвалиды I группы могут ехать на реабилитацию с сопровождающим – проезд, проживание и питание оплачивает Отделение.
Сейчас пенсии в Орловской области получают 247,7 тысячи человек. В 10 районах региона работают Центры общения старшего поколения, которые посетили 8,2 тысячи раз. В планах – дальнейшая цифровизация услуг и расширение мер поддержки для всех категорий граждан.