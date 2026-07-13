В Орле впервые прошел финал Кубка России по пляжному волейболу

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле завершился Финал Кубка России по пляжному волейболу, который регион принимал впервые в своей истории. Четыре дня на кортах Центрального стадиона имени Ленина и площади Ленина сражались 64 сильнейшие пары из России, Беларуси и Казахстана. В финале мужского турнира победу одержали Олег Стояновский и Илья Лешуков из новоуренгойского «Факела-Ямал», обыгравшие в финале Владислава Панченко и Алексея Архипова из «Динамо-ЛО». В женском зачете четвертый раз подряд чемпионками стали Мария Егорова и Мария Лазуренко из калининградского «Локомотива», одолевшие москвичек Кристину Филимонову и Екатерину Шевцову.

Победителей поздравил губернатор Андрей Клычков. В церемонии награждения также участвовали председатель облсовета Леонид Музалевский, зампреды Александр Бирюков и Алексей Берестов, руководитель департамента спорта Елена Казачкова. Глава региона отметил, что финал Кубка России стал одним из главных событий в волейболе в этом году, а также подчеркнул, что в 2026 году исполняется 30 лет официальному турниру по пляжному волейболу на Олимпийских играх.

Александр Бирюков добавил, что Орловщина гордится своими спортивными достижениями и вносит вклад в развитие здорового образа жизни. По его словам, регион открыт для спорта, а атлеты находят здесь поддержку, а болельщики – яркое зрелище.

В рамках турнира было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Орловской области и ООО «ЗАСПОРТ». Губернатор и гендиректор компании Николай Ступаков скрепили документ подписями. Соглашение предусматривает взаимодействие по популяризации физкультуры, массового спорта и здорового образа жизни. Компания будет участвовать в организации областных событий, развивать спортивную инфраструктуру и обеспечивать спортсменов формой и экипировкой.

Для гостей работали интерактивные стенды, ярмарка и зоны развлечений. Каждый желающий мог отправить друзьям бесплатные памятные открытки. Турнир подтвердил, что Орловская область готова принимать соревнования высокого уровня и создавать праздник для спортсменов и болельщиков.