В Орле изъяли две тонны мясных чипсов и тушенки с сальмонеллой

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В Орле на переулке Пищевом проверка прокуратуры и Россельхознадзора вскрыла нелегальное производство мясных чипсов и тушенки. Предприятие ООО «Либерти 57» продолжало работать, хотя его площадка была исключена из системы «Цербер» еще в феврале 2024 года. Документы на сырье и готовую продукцию не оформлялись. В цеху нашли две тонны продукции без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов – все изъято и опечатано полицией. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Санитарное состояние цеха оказалось шокирующим. Планировка не исключала смешивания сырья и готовой продукции. В помещении обнаружен помет и труп крысы. Свинина для тушенки лежала прямо на полу, маринованное куриное мясо хранилось без холода. В морозилке не было термометра, полы с отбитой плиткой заливало жидкостью, а ножи хранились без стерилизации.

Лабораторные анализы подтвердили опасность: в полуфабрикате для тушенки нашли сальмонеллу, в куриных чипсах и чипсах «Сицилия» – бактерии группы кишечной палочки. Предприятие оштрафовали. Штраф уже оплачен.

Нарушитель работал без контроля, ставя под угрозу здоровье потребителей. Россельхознадзор продолжает проверки, чтобы не допускать появления такой продукции на прилавках. Ведомство рекомендует покупать мясные продукты только в проверенных торговых точках.