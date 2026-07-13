В ДТП в Орловской области пострадали два человека

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 12 июля около полодиннадцатого утра 31-летний водитель «Форд Фокус» на перекрестке улиц Дружбы Народов и Пушкина города Ливны при повороте на улицу Пушкина не уступил дорогу «Ладе Веста» под управлением 49-летнего водителя. Отечественная легковушка в это время ехала навстречу по улице Дружбы Народов на зеленый свет светофора.

В аварии пострадали два человека – водитель «Лады Веста» и его 28-летняя пассажирка. Мужчину и женщину осмотрели медики и после отпустили на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий. В четырех ДТП пострадали пять человек.