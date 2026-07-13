В Орловской области прошел православный фестиваль «Мы – семья»

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Ливнах в День семьи, любви и верности прошел масштабный православный фестиваль «Мы – семья». Мероприятие состоялось в центральной части города. В нем приняли участие губернатор Андрей Клычков, председатель облсовета Леонид Музалевский, глава города Сергей Трубицин, глава Ливенского района Анатолий Шолохов и другие почетные гости. Глава региона поздравил собравшихся с праздником и отметил, что семья – главная опора России, а на Орловщине бережно хранят традиции семейной жизни.

В торжественной обстановке Андрей Клычков вручил награды многодетным семьям Ливен и Ливенского района. В парке имени 30-летия Победы работали тематические площадки: мастер-классы, аттракционы, выставки, историческая реконструкция, анимационные программы и фотозоны. На площади Победы прошел молебен о благополучии семей, который возглавил епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий.

Для гостей фестиваля выступили звезды российской эстрады: Анастасия Спиридонова, Олег Шаумаров, Елена Василек, Виктор Сорокин и московский театр песни «Яр». Праздник объединил жителей города и района, наполнив его атмосферой добра и семейного тепла.

Орловцы отметили высокий уровень организации фестиваля. Власти региона планируют проводить такие мероприятия и в будущем, чтобы укреплять семейные ценности и традиции. Фестиваль «Мы – семья» стал ярким событием для всех участников.