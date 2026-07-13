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НовостиСпорт13 июля 2026 7:54

Орловские следователи выиграли отборочный этап спартакиады Следственного комитета в ЦФО

В Калуге команда из Орловской области вновь стала лучшей в командном зачете
Елена Зябкина
Фото: СУ СК России по Орловской области

Фото: СУ СК России по Орловской области

В Калуге завершился отборочный этап Всероссийской спартакиады Следственного комитета по Центральному федеральному округу. Команда СУ СК России по Орловской области показала отличный результат – первое место в командном зачете. Капитан сборной Артем Компаниец рассказал, что это были непростые пять дней. Сложное начало в футболе и шахматах побудило команду сплотиться. Об этом сообщили в пресс-службе орловского управления ведомства.

Уже в волейболе и настольном теннисе орловцы показали настоящую победную игру. Пловцы, легкоатлеты и баскетболисты удержали спортивный натиск. До последнего дня общий результат оставался непредсказуемым. Только упорная борьба и вера в победу помогли команде повторно доказать свое право называться лучшими в ЦФО.

Соревнования были приурочены к 15-летию образования Следственного комитета. Орловские следователи вновь подтвердили свой высокий уровень подготовки. Впереди – финальные состязания, где команда поборется за звание сильнейших в стране.