В Орловской области ищут перевозчиков на межмуниципальные маршруты на 2027 год

Фото: депортамент дорожного хозяйства, транспорта и РГСП Орловской области

В Орловской области началась работа по заключению контрактов на перевозку пассажиров по межмуниципальным маршрутам на 2027 год, сообщили в департаменте дорожного хозяйства. Казенное учреждение «Организатор перевозок» разместило извещения о проведении открытых конкурсов в электронной форме на сезонные дачные маршруты. Найти их можно на площадке Сбербанк-АСТ по ИНН учреждения.

Потенциальных перевозчиков приглашают ознакомиться с условиями и принять участие. Конкурсы направлены на улучшение качества транспортного обслуживания населения. Своевременное заключение контрактов позволит обеспечить бесперебойную работу маршрутов в следующем году.

По вопросам транспортного обслуживания орловцы могут обращаться в «Организатор перевозок» или по телефонам: +7 (4862) 44-33-64, 63-00-57 по будням с 9:00 до 18:00. Информация о конкурсах доступна всем заинтересованным перевозчикам.