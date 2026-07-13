В Орловской области готовятся к реконструкции моста через реку Кшень

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Ливенском районе Орловской области завершен подготовительный этап реконструкции моста через реку Кшень на автодороге «Ливны – Навесное», сообщили в департаменте дорожного хозяйства. Подрядчик провел геодезическую разбивку, вырубил растительность и начал разрабатывать земляное полотно для временной объездной дороги. Параллельно монтируют опоры временного моста — готовая конструкция уже доставлена на объект.

В 2026 году дорожникам предстоит завершить строительство временной инфраструктуры. Она станет ключевым элементом для дальнейших работ. Только после этого, в 2027 году, начнется демонтаж существующего мостового сооружения по разработанному графику. Полностью завершить реконструкцию планируют до конца 2027 года.

Для орловцев это означает, что движение по трассе «Ливны – Навесное» будет перекрыто, но объезд организуют заранее. Реконструкция повысит безопасность и пропускную способность дороги. Власти держат ход работ на контроле. Движение будет осуществляться по временному мосту на время ремонта.