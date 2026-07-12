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НовостиОбщество12 июля 2026 8:12

Орловская многодетная семья получила новый дом в Кривцово-Плоте

В Орловской области для семей с пятью детьми строят дома с правом выкупа через 10 лет
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В селе Кривцово-Плота Должанского района в День села многодетной семье Бут вручили ключи от нового дома. В торжестве участвовали губернатор Андрей Клычков, зампред облсовета Михаил Вдовин, представители ДОМ.РФ, федерации самбо и епископ Ливенский Нектарий. Глава региона поздравил новоселов и отметил, что поддержка сельских семей – приоритет для власти. Он подчеркнул, что благодаря проекту «Верносело» люди хотят жить и работать в Кривцово-Плоте.

Президент федерации самбо Анатолий Якунин сообщил, что в «Верноселе» приняли решение строить дома для семей с пятью и более детьми. Дом передают в бесплатное пользование, а через 10 лет постоянного проживания – в собственность. На строительство первого дома ДОМ.РФ направил 5 миллионов рублей. Также помог фонд «Возвращение к истокам».

Якунин отметил, что развитие села поможет решить демографическую проблему. Дом для семьи Бут – наглядный пример стимулирования многодетности. Он добавил, что пока выполнено лишь 30 процентов запланированной работы, и программу обязательно продолжат. Орловские власти рассчитывают, что примеру семьи последуют и другие жители региона.