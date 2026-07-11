Семьи орловских участников СВО получили бесплатную юридическую помощь

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Орловской области

В филиале фонда «Защитники Отечества» состоялся прием граждан. Участие приняли представители адвокатской и нотариальной палат Орловской области, аппарата уполномоченного по правам человека, УФССП и УМВД. В формате видеоконференцсвязи к ним подключились жители отдаленных районов. Такой формат позволил оказать помощь максимальному числу семей участников СВО. Об этом сообщили в орловском филиале фонда «Защитники Отечества».

На приеме разбирали обращения о списании долгов, смене статуса военнослужащего, поиске пропавших бойцов и защите прав детей. Некоторые вопросы требовали совместного участия нескольких ведомств. Все обратившиеся получили полноценные консультации.

Предложены пути решения проблем. Поступившие вопросы взяты на контроль. Орловцы могут рассчитывать на поддержку в любых правовых вопросах. Приемы будут продолжены.