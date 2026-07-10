Губернатор вручил дипломы выпускникам Среднерусского института управления в Орле

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле на торжественной церемонии губернатор Андрей Клычков вручил дипломы выпускникам Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС. В мероприятии участвовали председатель облсовета Леонид Музалевский, и. о. директора вуза Александр Щеголев и другие официальные лица. В 2026 году институт выпустил 583 человека, из них 366 – очной формы обучения. Красные дипломы получили 144 выпускника, что составляет 38,3 процента от общего числа.

Глава региона отметил, что институт за три десятилетия сформировал современную систему подготовки кадров для отраслей экономики и госструктур. Он подчеркнул, что статус президентской академии – символ качества и ответственности. По итогам 2025 года вуз признан лидером филиальной сети РАНХиГС по числу диссертационных защит – 15 успешных защит, включая две докторские.

На базе вуза завершилось обучение ветеранов и участников СВО по программе «Герои земли Орловской». Клычков отметил, что регион обеспечил подготовку управленцев из людей, прошедших суровую школу спецоперации. Губернатор поблагодарил институт за поддержку участников СВО и их семей.

Выпускники получили не только дипломы, но и напутствия на профессиональный путь. Орловская область продолжает укреплять кадровый потенциал, опираясь на лучшие образовательные традиции. Институт остается важной площадкой для подготовки специалистов для региона и страны.