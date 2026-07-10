В Орле на три субботы закроют ярмарку на Приборостроительной

Фото: администрация Орла

В Орле временно приостановят работу ярмарки выходного дня на улице Приборостроительной, сообщает пресс-служба администрации города. Ограничения вводятся 11, 18 и 25 июля в целях антитеррористической безопасности, а также для распределения транспортных потоков и беспрепятственного проезда спецтехники.

Другие ярмарки продолжат работу в обычном режиме. Приобрести продукцию местных производителей орловцы смогут на Комсомольской площади (в районе ОАО «Гамма») и на улице Маринченко, 9а — с 7:00 до 15:00. Также работают универсальные розничные ярмарки на улице Комсомольской, 287, улице Металлургов, 17, корпус 1, и другие постоянно действующие площадки.

Администрация города просит жителей с пониманием отнестись к временным ограничениям. Для удобства покупателей все альтернативные торговые точки продолжат работать по установленному графику.

Орловцы смогут без проблем приобрести свежие продукты и товары местных производителей на других площадках. Информация о работе ярмарок доступна на сайте администрации Орла. Меры временные и направлены на безопасность горожан.