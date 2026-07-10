В Орле завершается Финал Кубка России по пляжному волейболу

Фото: Сергей Литвинов

В Орле с 8 по 11 июля впервые проходит Финал Кубка России по пляжному волейболу. На площадку вышли 32 мужские и 32 женские команды, включая коллективы из Беларуси и Казахстана. После группового этапа и матчей 1/16 и 1/8 финала борьба накалилась до предела. Особенно яркими получились встречи на главной площадке – площади Ленина.

11 июля заключительный день турнира. С 12:00 начнет работу праздничная зона: интерактивные стенды, ярмарка, чай из самовара и изделия орловских мастеров. Прямо на месте кузнец выкует памятные монеты с логотипом Кубка России. Также будет работать почта с бесплатными открытками – каждый сможет отправить привет с волейбольного турнира с площади. Гостей ждут конкурсы от партнеров.

Спортивная программа завершится матчами за третье место: у женщин – в 15:45, у мужчин – в 17:00. Финалы начнутся в 18:15 и 19:30 соответственно. Орловцы и гости города смогут стать свидетелями зрелищных поединков лучших пляжных волейболистов страны. Вход на трибуны свободный.

Финал Кубка России стал главным спортивным событием лета в Орле. Успешное проведение турнира подтверждает высокий уровень организации и готовность региона принимать соревнования международного масштаба. В следующем году организаторы планируют расширить географию участников.