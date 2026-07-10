В поезде Арбузово – Орел добавили вагон на выходные до конца лета

Фото: Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»

Московская железная дорога по многочисленным просьбам пассажиров с 10 июля по 31 августа добавила вагон в поезд 6504/6505 Арбузово – Орел. По пятницам, субботам и воскресеньям рельсовый автобус РА-3 будет курсировать в двухвагонном исполнении. В остальные дни – в одновагонном. График движения не изменился.

Поезд отправляется со станции Арбузово в 21:22, прибытие в Орел – 00:10. Обратный рейс из Орла в 04:05, прибытие в Арбузово – 07:01. Решение принято из-за большого числа обращений пассажиров.

Орловцы и гости региона смогут с комфортом добираться до областного центра в выходные. Дополнительный вагон будет курсировать до конца лета. Увеличение составности позволит избежать давки и обеспечит больше мест для пассажиров. Железнодорожники учли пожелания жителей.