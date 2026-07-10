В Орле дети участников СВО и ребята под опекой создали игрушки во время праздничного мастер-класса

Фото: администрация Орла

В День семьи, любви и верности городское управление соцподдержки организовало для детей из семей участников СВО и ребят, находящихся под опекой, творческий мастер-класс «Деревяшки». Участниками стали 12 человек. Занятие прошло в АРХИ-студии, где дети знакомятся с архитектурой, дизайном и декоративно-прикладным искусством. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

Под руководством мастера Татьяны Шалаевой ребята пилили деревянные заготовки, склеивали детали и раскрашивали готовые изделия. Каждый участник создал уникальную игрушку своими руками. Мастер-класс прошел в теплой и творческой атмосфере – дети с удовольствием воплощали свои идеи.

Домой ребята унесли не только поделки, но и заряд хорошего настроения. Организаторы планируют проводить такие занятия и в будущем. Они помогают детям раскрыть творческий потенциал, научиться работать руками и почувствовать себя настоящими мастерами.