В Орловской области от укусов клещей пострадали уже 1669 человек

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С начала сезона в медицинские организации Орловской области по поводу присасывания клещей обратились 1669 человек, включая 463 детей. Зарегистрировано семь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом среди взрослого населения. Лабораторные исследования показали, что инфицированность клещей возбудителями боррелиоза составила 20,3% от числа исследованных. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора Орловской области.

В регионе запланированы акарицидные обработки на площади 500 гектаров. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии и Орловской дезинфекционной станции провели рекогносцировочные обследования и обработали более 485 гектаров. Также проведены обработки летних загородных и пришкольных оздоровительных учреждений. Работы продолжаются.

Орловцам рекомендуют соблюдать меры предосторожности при посещении лесов и парков: использовать репелленты, носить закрытую одежду и осматривать себя после прогулок. При укусе клеща необходимо сразу обратиться к врачу. Сезон активности членистоногих продолжается, и риск заражения остается высоким. Будьте внимательны к своему здоровью.