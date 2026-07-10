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НовостиПроисшествия10 июля 2026 7:53

В Орле «Ларгус» сбил велосипедиста

ДТП случилось около дома №229 по улице Комсомольская Орла
Елена Зябкина
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 9 июля 46-летний водитель «Лады Гранта» ехал по прилегающей территории к дому №229 по улице Комсомольская Орла. Около трех часов дня он сбил 50-летнего велосипедиста, который ехал по тротуару и переезжал проезжую часть по которой ехала отечественная легковушка.

Велосипедист получил травмы в результате аварии. Мужчину осмотрели медики и отпустили на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. В двух ДТП пострадали два человека.