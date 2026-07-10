В Орловской области обновили водопровод в десяти деревнях

Фото: департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области

Во Мценском районе Орловской области завершили ремонт 10 объектов водоснабжения из 13 запланированных, сообщает департамент ЖКХ. Работы прошли в деревнях Большая Каменка, Второй Воин, Первый Воин, Протасово, Сычи, Фроловка, Глазуново, Елизаветинка и в селе Тельчье. Общая протяженность отремонтированных сетей составила 12,6 километра. Применялись современные полимерные материалы с длительным сроком службы. Оборудование произведено в Орловской области и других регионах России, все материалы имеют сертификаты.

Общая стоимость работ составила 29,9 миллиона рублей, из которых 19,5 миллиона выделены из федерального бюджета. Правительство региона оказало всеобъемлющую поддержку Мценскому району. Ремонт позволил улучшить качество коммунальных услуг для 3207 жителей указанных населенных пунктов.

Реализация мероприятий способствовала созданию комплексной системы экологической безопасности и устойчивого развития коммунальной инфраструктуры. Работы по оставшимся объектам продолжаются. Для орловцев это значит стабильное водоснабжение и комфортные условия проживания в сельской местности.